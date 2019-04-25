Токарные станки с ЧПУ c наклонной станиной. Challenger-92HTL Производитель: Buffalo Machinery Co.,

Производитель: Buffalo Machinery Co., Ltd. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗОНА ОБРАБОТКИ Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной 600 мм Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом 450 мм Длина обрабатываемой заготовки 1250 мм Угол наклона станины 45 град ШПИНДЕЛЬ Максимальная частота вращения шпинделя 2500 об/мин Мощность главного двигателя 18,5/22(22/26) кВт Диаметр гидравлического патрона 305(380) мм Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток 90 мм ПЕРЕМЕЩЕНИЯ Перемещение по оси X 305 мм Перемещение по оси Y (опция) +/-55 мм Перемещение по оси Z 750/1250 мм ПОДАЧИ Ускоренное перемещение по оси X 24 м/мин. Ускоренное перемещение по оси Z 24 м/мин. РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА (СТАНДАРТ) Количество позиций револьверной головки 12/8 шт. Сечение резца 32х32, д. 50 мм РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА С ПРИВОДНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ SAUTER VDI70 или VDI50 (ОПЦИЯ) Количество позиций револьверной головки 8/12 шт. Крепление инструмента VDI40/VDI50 Мощность приводного инструмента 5,5 кВт Максимальная скорость вращения приводного инструмента 4000 об/мин. ЗАДНЯЯ БАБКА Перемещение пиноли задней бабки 120 мм Диаметр пиноли задней бабки 90 мм Конус пиноли задней бабки Морзе 5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ Емкость бака для охлаждающей жидкости 185 л Максимальный расход охлаждающей жидкости 65 л/мин. Емкость масляного бака для смазки 2 л Максимальный расход масла 0,13 л/мин. ТОЧНОСТЬ Точность позиционирования +/-0,005 мм Повторяемость 0,005 мм МАССА И ГАБАРИТЫ Масса 5500/8000 кг Габариты (ДхШхВ) 4614х1846х2016 мм