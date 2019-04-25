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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              550 000

              Komatsu 1,5т

              Телефон
              +73412799752
              Продавец
              Мастер Кар
              0
              Описание товара
              Автопогрузчик Komatsu FG15T-18 бензин
              грузоподъемность 1,5 тонны
              высота подъема 3 метра
              наработка 3300 моточасов
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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