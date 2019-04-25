Описание товара

Дизельный погрузчик EP CPCD18 б/у



Грузоподъемноть 1800кг, высота подъема 3000ммм



мачта: двухсекционная со свободным ходом и боковым смещением



год выпуска 2013, наработка 3056 м/ч



Новые шины



Гарантия 3 месяца