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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              460 000

              Погрузчик (Рич-трак) BT RR M14

              Телефон
              +73412799752
              Продавец
              Мастер Кар
              0
              Описание товара
              Ричтрак BT RR M14
              Грузоподъемность 1400 кг
              Высота подъема 6300 мм
              Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте подъема 1200 кг.
              В отличном состоянии, гарантия
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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