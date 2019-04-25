Wielton NW-3

Описание товара

состояние отличное, один водитель. Год выпуска 2012

Пробег 600 000 км ЦветСеребристый Тип прицепа Прицеп самосвальный Г/подъёмность 39 000 кг Количество осей3 Тип тормозов Барабанные Тип подвески Пневмо-рессорная Состояние Не требует ремонта