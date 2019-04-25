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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              1 500 000

              Wielton NW-3

              Телефон
              +79624599040
              Продавец
              Бетон-Мастер
              0
              Описание товара
              состояние отличное, один водитель. Год выпуска 2012
              Пробег 600 000 км ЦветСеребристый Тип прицепа Прицеп самосвальный Г/подъёмность 39 000 кг Количество осей3 Тип тормозов Барабанные Тип подвески Пневмо-рессорная Состояние Не требует ремонта
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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