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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              850

              Подшипник стир. машины SKF BA2B 633667BB Италия

              Телефон
              +79065229108
              Продавец
              Подшипник Плюс Кострома
              0
              Описание товара
              ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

              Подшипник SKF BA2B 633667BB,(производство Италия)

              размер: 30x60x37 

              Замены: OAC026298, BRG500UN, 1240463008, 90437419.
              АРТИКУЛ: OAC255119

              Используется в стиральных машинах: Indesit, Ariston, Zanussi, Electrolux, AEG, Gorenje, Zanker, Privileg, REX

              Также в нашем магазине имеется огромный ассортимент подшипников отечественного и импортного производства, сальников, ремней, манжет (резинок люка), тэнов и многое другое.

              Мы находимся по адресу г. Кострома ул. Димитрова д.18 (вход со двора) Магазин РТИ

              Режим работы пн-пт с 9:00 до 17:00 без обеда сб с 9:00 до 14:00

              Индивидуальный предприниматель Голышев Евгений Олегович ОГРНИП №315440100006560
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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