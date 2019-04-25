Подшипник стир. машины SKF BA2B 633667BB Италия

Описание товара

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН



Подшипник SKF BA2B 633667BB,(производство Италия)



размер: 30x60x37



Замены: OAC026298, BRG500UN, 1240463008, 90437419.

АРТИКУЛ: OAC255119



Используется в стиральных машинах: Indesit, Ariston, Zanussi, Electrolux, AEG, Gorenje, Zanker, Privileg, REX



Также в нашем магазине имеется огромный ассортимент подшипников отечественного и импортного производства, сальников, ремней, манжет (резинок люка), тэнов и многое другое.



Мы находимся по адресу г. Кострома ул. Димитрова д.18 (вход со двора) Магазин РТИ



Режим работы пн-пт с 9:00 до 17:00 без обеда сб с 9:00 до 14:00



Индивидуальный предприниматель Голышев Евгений Олегович ОГРНИП №315440100006560