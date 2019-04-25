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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              1 095

              Насос стир. машины 4 защелки GRE bosch

              Телефон
              +79065229108
              Продавец
              Подшипник Плюс Кострома
              0
              Описание товара
              Продажа запасных частей для стиральных машин и холодильников. Находимся по адресу г. Кострома ул. Димитрова д.18 Магазин РТИ (вход со двора).
              Пн-пт с 9:00 до 17:00
              Сб с 9:00 до 14:00

              Бесплатно дадим консультацию по ремонту и подбору запчастей на вашу машину.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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