Насос стир. машины 4 защелки GRE bosch

Описание товара

Продажа запасных частей для стиральных машин и холодильников. Находимся по адресу г. Кострома ул. Димитрова д.18 Магазин РТИ (вход со двора).

Пн-пт с 9:00 до 17:00

Сб с 9:00 до 14:00



Бесплатно дадим консультацию по ремонту и подбору запчастей на вашу машину.