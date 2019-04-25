Сеялка скп 2.1 от производителя

Продаю сеялки СКП 2,1 и посевные комплексы из сеялок СКП 2,1 напрямую от завода изготовителя. Высокое качество техники. Доставка в хозяйство в любой регион России транспортом предприятия. Гарантия 2 года. Возможна рассрочка! Отсрочка платежа! Весь применяемый металлопрокат на сеялке 09Г2С! Поперечный брус под сошник 80x80x6. Стойкое лакокрасочное покрытие(полимерное) • Все детали штампованы с точностью до 0,01мм • Применяется круг калиброванный холоднокатанный • Храповики разобщения горячекатанные. • На всех шестернях и звездочках зуб нарезается на зуборезных станках • На батареи катков подшипники 212 высокого качества • Сварочные швы в среде аргон+углекислота • Верхнее и нижнее звено усилено втулками, благодаря чему не разбивает посадочные отверстия и не загибает переднюю стойку • Применяется усиленный гидроцилиндр 48x80 • Все токарные и фрезерные работы производятся по калибрам и пробкам МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ТЕХНИКИ!