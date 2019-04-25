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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              220 000

              Сеялка скп 2.1 от производителя

              Телефон
              +79083120207
              Продавец
              ТПК ТехСпецКомплект
              0
              Описание товара
              Продаю сеялки СКП 2,1 и посевные комплексы из сеялок СКП 2,1 напрямую от завода изготовителя. Высокое качество техники. Доставка в хозяйство в любой регион России транспортом предприятия. Гарантия 2 года. 
              Возможна рассрочка! Отсрочка платежа!
              Весь применяемый металлопрокат на сеялке 09Г2С! Поперечный брус под сошник 80x80x6. Стойкое лакокрасочное покрытие(полимерное)
              • Все детали штампованы с точностью до 0,01мм
              • Применяется
              круг калиброванный холоднокатанный
              • Храповики разобщения горячекатанные.
              • На всех шестернях и звездочках зуб нарезается на зуборезных станках
              • На батареи катков подшипники 212 высокого качества
              • Сварочные
              швы в среде аргон+углекислота
              • Верхнее и нижнее звено усилено втулками, благодаря чему не разбивает посадочные
              отверстия и не загибает переднюю стойку
              • Применяется усиленный гидроцилиндр 48x80
              • Все токарные и фрезерные работы производятся по калибрам и пробкам
              МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ТЕХНИКИ!

              Звоните, будем рады сотрудничеству!
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