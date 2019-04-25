Сеялка скп 2.1 от производителя

Описание товара

Продаю сеялки СКП 2,1 и посевные комплексы из сеялок СКП 2,1 напрямую от завода изготовителя. Высокое качество техники. Доставка в хозяйство в любой регион России транспортом предприятия. Гарантия 2 года.

Возможна рассрочка! Отсрочка платежа!

Весь применяемый металлопрокат на сеялке 09Г2С! Поперечный брус под сошник 80x80x6. Стойкое лакокрасочное покрытие(полимерное)

• Все детали штампованы с точностью до 0,01мм

• Применяется

круг калиброванный холоднокатанный

• Храповики разобщения горячекатанные.

• На всех шестернях и звездочках зуб нарезается на зуборезных станках

• На батареи катков подшипники 212 высокого качества

• Сварочные

швы в среде аргон+углекислота

• Верхнее и нижнее звено усилено втулками, благодаря чему не разбивает посадочные

отверстия и не загибает переднюю стойку

• Применяется усиленный гидроцилиндр 48x80

• Все токарные и фрезерные работы производятся по калибрам и пробкам

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ТЕХНИКИ!



Звоните, будем рады сотрудничеству!