Борона цепная Двуреченского 12 метров

Бороны цепные захват 12 метров от завода-изготовителя! Гарантия 12 месяцев. Доставка в хозяйство. Борона модернизирована. Борона БЦД 12, применяется не только при весеннем бороновании для закрытия влаги, но и для летней обработки паровых полей (чтобы они не зарастали вновь сорняками). И это еще не все роли, которые «играет» борона. Когда жара и ветры иссушают почву, а в некоторых районах выпадают ливни с градом, превращающими почву в асфальт, необходимость в её рыхлении и мульчировании значительно возрастает. Цепная борона отлично справляется со своими обязанностями. Производительность 150 га за смену (10 часов);
- Расход топлива до 0,9 л/га; - Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 82, Т-150 и сельхозмашинами подобного класса; - Благодаря конструкции легко и быстро переводится из рабочего положения в транспортное; - Ширина захвата - 12 м; - Давление зуба на почву - 1,8 кг; - Число зубьев - 630-660( в зависимости от размера цепи) - Расстояние между следами зубьев - 80мм; - Глубина обработки - 30-35 мм.
Изделие изготавливается по лицензии.Патент RU№2499377