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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              430 000

              Борона цепная Двуреченского 12 метров

              Телефон
              +79083120207
              Продавец
              ТПК ТехСпецКомплект
              0
              Описание товара
              Бороны цепные захват 12 метров от завода-изготовителя! Гарантия 12 месяцев. Доставка в хозяйство. Борона модернизирована.
              Борона БЦД 12, применяется не только при весеннем бороновании для закрытия влаги, но и для летней обработки паровых полей (чтобы они не зарастали вновь сорняками). И это еще не все роли, которые «играет» борона. Когда жара и ветры иссушают почву, а в некоторых районах выпадают ливни с градом, превращающими почву в асфальт, необходимость в её рыхлении и мульчировании значительно возрастает. Цепная борона отлично справляется со своими обязанностями.
              Производительность 150 га за смену (10 часов);

              - Расход топлива до 0,9 л/га;
              - Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 82, Т-150
              и сельхозмашинами подобного класса;
              - Благодаря конструкции легко и быстро
              переводится из рабочего положения 
              в транспортное;
              - Ширина захвата - 12 м;
              - Давление зуба на почву - 1,8 кг;
              - Число зубьев - 630-660( в зависимости от размера цепи)
              - Расстояние между следами зубьев - 80мм;
              - Глубина обработки - 30-35 мм.

              Изделие изготавливается по лицензии.Патент RU№2499377
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