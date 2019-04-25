Борона цепная Двуреченского 12 метров

Описание товара

Бороны цепные захват 12 метров от завода-изготовителя! Гарантия 12 месяцев. Доставка в хозяйство. Борона модернизирована.

Борона БЦД 12, применяется не только при весеннем бороновании для закрытия влаги, но и для летней обработки паровых полей (чтобы они не зарастали вновь сорняками). И это еще не все роли, которые «играет» борона. Когда жара и ветры иссушают почву, а в некоторых районах выпадают ливни с градом, превращающими почву в асфальт, необходимость в её рыхлении и мульчировании значительно возрастает. Цепная борона отлично справляется со своими обязанностями.

Производительность 150 га за смену (10 часов);



- Расход топлива до 0,9 л/га;

- Агрегатируется с тракторами МТЗ-80, 82, Т-150

и сельхозмашинами подобного класса;

- Благодаря конструкции легко и быстро

переводится из рабочего положения

в транспортное;

- Ширина захвата - 12 м;

- Давление зуба на почву - 1,8 кг;

- Число зубьев - 630-660( в зависимости от размера цепи)

- Расстояние между следами зубьев - 80мм;

- Глубина обработки - 30-35 мм.



Изделие изготавливается по лицензии.Патент RU№2499377