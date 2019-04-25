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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
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              Ремонт окон в Екатеринбурге

              Телефон
              +79086313252
              Продавец
              Сатурн
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              Описание товара
              Компания"Окна Сатурн" готова предоставить высокое качество работ и адекватные цены на ремонт окон. Мы всегда называем клиенту конечную стоимость услуг без последующих доплат.

              Мы готовы:
              - Отремонтировать деревянные, алюминиевые, пластиковые и любые другие виды окон;
              - Произвести полную замену стеклопакетов по Екатеринбургу;
              - Выполнить остекление лоджий;
              - Отрегулировать окна;
              - Изготовить витраж;
              - Сделать качественную отделку балкона;
              - Осуществить полное обслуживание окон.

              Если вы хотите обратиться к нам с вопросом, то отправьте заявку непосредственно с нашего сайта. Мы обязательно перезвоним по указанному телефону в удобное для вас время и дадим исчерпывающую информацию.
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