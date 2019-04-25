Ремонт окон в Екатеринбурге

Описание товара

Компания"Окна Сатурн" готова предоставить высокое качество работ и адекватные цены на ремонт окон. Мы всегда называем клиенту конечную стоимость услуг без последующих доплат.



Мы готовы:

- Отремонтировать деревянные, алюминиевые, пластиковые и любые другие виды окон;

- Произвести полную замену стеклопакетов по Екатеринбургу;

- Выполнить остекление лоджий;

- Отрегулировать окна;

- Изготовить витраж;

- Сделать качественную отделку балкона;

- Осуществить полное обслуживание окон.



Если вы хотите обратиться к нам с вопросом, то отправьте заявку непосредственно с нашего сайта. Мы обязательно перезвоним по указанному телефону в удобное для вас время и дадим исчерпывающую информацию.