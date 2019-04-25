Рассада белокочанной капусты"Ринда"

Описание товара

Относясь к среднеспелому сорту белокочанной капусты, Ринда F1 обладает уникальными свойствами. Она прекрасно подходит для употребления в свежем виде, а так же для заготовок на зиму и хранению в течение нескольких месяцев.

Обычно зрелая капуста весит примерно 3-6 кг, но есть данные, что у опытных садоводов получалось вырастить экземпляры весом до 10 кг. Кочаны имеют форму шара, очень плотные. Обладают красивой внутренней структурой. На срезе цвет желто-белый. Способны долго сохраняться на корню. Наружная кочерыжка короткая. Листья тонкие и одновременно упругие, с тонкими прожилками. Имеют светло-зеленый цвет. Отличительная особенность – нежный и сочный вкус. Гибрид имеет компактную розетку, раскидистость средняя. Листья полуприподнятые. Являются отличным материалом для приготовления голубцов и других блюд.

Сорт отличается высокой урожайностью. С 1 кв. м можно собрать до 10 кг продукта. Созревание кочанов дружное. Это упрощает процесс их сбора и дает возможность заготовить продукт в быстрые сроки. Овощ неприхотлив к климатическим условиям и состоянию почвы. Спокойно переносит перепады температур. Устойчив к различным заболеваниям и вредителям, а также к побурению края листа. Способен храниться до 4 месяцев. При соблюдении температурного режима и влажности долежит до апреля. Вкусовые качества данного сорта на высоте. Продукт хорошо переносит перевозки. Даже при полном созревании кочаны не растрескиваются.

При описании капусты Ринда F1 важно отметить, что она имеет привлекательный внешний вид. Поэтому пользуется популярностью среди потребителей и отлично продается на рынке. Листья очень сладкие, что дает возможность использовать продукт для приготовления различных блюд. Салаты, тушеная или квашеная капуста получаются отменные.

Также есть сорта -"Подарок","Грибовский №1","Июньская".