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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              30

              Рассада томатов для открытого и закрытого грунта

              Телефон
              +79029822317
              Продавец
              Тюльпан
              0
              Описание товара
              Большой ассортимент рассады томатов открытого и закрытого грунта(Верлиока плюс , Благовест,Интуиция, Джина, Клуша, Бычье сердце ,Кострома, Розовый мед , Абаканский розовый , Сахарный пудовичок, Хлебосольные, Евпатор, , Санька, , Петруша огородник, , Засолочный деликатес ,Медово-сахарный, Черри, Непасынкующийся, Киржач, Кенингсберг, Ниагара, Севрюга, Поль Робсон , Алый мустанг,Дамские пальчики - всего 35 сортов ),весь перечень на вашу почту по запросу .Вся рассада высажена в стаканы 0.5 л,подписана ,закалена ..
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