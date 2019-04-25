Саженцы земклуники"Купчиха"

Описание товара

Клубника Купчиха относится к сортам среднего срока созревания. Первые самые крупные ягоды можно сорвать в середине июня, когда на других грядках с обычной клубникой начинается выбрасывание цветоносов.

Сорт земклуники Купчиха урожайный. Одно растение дает 300-400 граммов вкусных с непередаваемым ароматом ягод. Погодные условия почти не сказываются на урожайности. Если же высадить клубнику сорта Купчиха в большие вазоны или выращивать ее в теплице, то можно собрать еще больше ароматных, сладких плодов.