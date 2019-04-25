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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              50

              Саженцы земклуники"Купчиха"

              Телефон
              +79029822317
              Продавец
              Тюльпан
              0
              Описание товара
              Клубника Купчиха относится к сортам среднего срока созревания. Первые самые крупные ягоды можно сорвать в середине июня, когда на других грядках с обычной клубникой начинается выбрасывание цветоносов.
              Сорт земклуники Купчиха урожайный. Одно растение дает 300-400 граммов вкусных с непередаваемым ароматом ягод. Погодные условия почти не сказываются на урожайности. Если же высадить клубнику сорта Купчиха в большие вазоны или выращивать ее в теплице, то можно собрать еще больше ароматных, сладких плодов.
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