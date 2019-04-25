Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              0

              ВИБРОТРАМБОВКА IMPULSE VT80

              Телефон
              +78352641616
              Продавец
              СТРОНГ ГРУЗОВЫЕ СИСТЕМЫ
              0
              Описание товара
              Технические характеристики

              Двигатель / тип двигателя — бензин, Honda GX-160

              Мощность (л/с) — 5,5

              Вес, кг — 80

              Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 740×510×1080

              Контактная поверхность плиты, мм — 330×290

              Вибрационная сила, кН — 10

              Амплитуда, мм — 40-65

              Частота, уд./мин — 450-650

              Рабочая скорость, м/мин — 10-12

              Глубина уплотнения (песок/щебень), мм — до 500

              Расход топлива, л/час — 1,1

              Производительность, м²/час — 190

              Мощная модель для использования, как в строительных организациях, так и занимающихся ландшафтным строительством и ямочным ремонтом дорог, идеально подходит для уплотнения песка, гравия, глины при проведении ремонтных работ, подготовке оснований под фундамент и работ в узких ограниченных пространствах.

              Особенности

              Низкая вибрация на ручке оператора
              Низкие эксплуатационные расходы
              Гофра из высококачественного полиуретана производства Германии
              Пластиковый топливный бак (что предотвращает процесс коррозии)
              Стальная пластина с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование и прекрасно сбалансировано
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store