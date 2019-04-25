ВИБРОТРАМБОВКА IMPULSE VT80

Описание товара

Технические характеристики



Двигатель / тип двигателя — бензин, Honda GX-160



Мощность (л/с) — 5,5



Вес, кг — 80



Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 740×510×1080



Контактная поверхность плиты, мм — 330×290



Вибрационная сила, кН — 10



Амплитуда, мм — 40-65



Частота, уд./мин — 450-650



Рабочая скорость, м/мин — 10-12



Глубина уплотнения (песок/щебень), мм — до 500



Расход топлива, л/час — 1,1



Производительность, м²/час — 190



Мощная модель для использования, как в строительных организациях, так и занимающихся ландшафтным строительством и ямочным ремонтом дорог, идеально подходит для уплотнения песка, гравия, глины при проведении ремонтных работ, подготовке оснований под фундамент и работ в узких ограниченных пространствах.



Особенности



Низкая вибрация на ручке оператора

Низкие эксплуатационные расходы

Гофра из высококачественного полиуретана производства Германии

Пластиковый топливный бак (что предотвращает процесс коррозии)

Стальная пластина с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование и прекрасно сбалансировано