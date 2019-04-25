ВИБРОТРАМБОВКА IMPULSE VT80

Описание товара
Технические характеристики
Двигатель / тип двигателя — бензин, Honda GX-160
Мощность (л/с) — 5,5
Вес, кг — 80
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 740×510×1080
Контактная поверхность плиты, мм — 330×290
Вибрационная сила, кН — 10
Амплитуда, мм — 40-65
Частота, уд./мин — 450-650
Рабочая скорость, м/мин — 10-12
Глубина уплотнения (песок/щебень), мм — до 500
Расход топлива, л/час — 1,1
Производительность, м²/час — 190
Мощная модель для использования, как в строительных организациях, так и занимающихся ландшафтным строительством и ямочным ремонтом дорог, идеально подходит для уплотнения песка, гравия, глины при проведении ремонтных работ, подготовке оснований под фундамент и работ в узких ограниченных пространствах.
Особенности
Низкая вибрация на ручке оператора
Низкие эксплуатационные расходы
Гофра из высококачественного полиуретана производства Германии
Пластиковый топливный бак (что предотвращает процесс коррозии)
Стальная пластина с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование и прекрасно сбалансировано