ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА IMPULSE Z1000H

Описание товара

ОПИСАНИЕ

Бензиновая затирочная машина для бетона Impulse Z1000H с профессиональным двигателем Honda GX160



высокопроизводительная бетоноотделочная машина. Благодаря компактной и лёгкой конструкции, низкой



стоимости обслуживания, данная машина идеально подходойдет для небольших строительных организаций



занимающихся строительством.





Технические характеристики:



Тип двигателя Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением

Модель двигателя Honda GX160

Мощность двигателя л/с (кВт) 5,5 (4)

Вес кг 80

Диаметр лопастей мм 920

Скорость вращения об/мин 60-100

Угол наклона лопастей град. 0-15

Габариты упаковки ДхШхВ 1000х1000х710



Особенности:

Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона;

Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление;

Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей;

Низкие эксплуатационные расходы;