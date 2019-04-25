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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
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              ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА IMPULSE Z1000H

              Телефон
              +78352641616
              Продавец
              СТРОНГ ГРУЗОВЫЕ СИСТЕМЫ
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              Описание товара
              ОПИСАНИЕ
              Бензиновая затирочная машина для бетона Impulse Z1000H с профессиональным двигателем Honda GX160

              высокопроизводительная бетоноотделочная машина. Благодаря компактной и лёгкой конструкции, низкой

              стоимости обслуживания, данная машина идеально подходойдет для небольших строительных организаций

              занимающихся строительством.

                 
              Технические характеристики:  
                 
              Тип двигателя Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением  
              Модель двигателя Honda GX160  
              Мощность двигателя л/с (кВт) 5,5 (4)  
              Вес кг 80  
              Диаметр лопастей мм 920  
              Скорость вращения об/мин 60-100  
              Угол наклона лопастей град. 0-15  
              Габариты упаковки ДхШхВ 1000х1000х710  
                 
              Особенности:  
              Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона;  
              Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление;  
              Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей;  
              Низкие эксплуатационные расходы;
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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