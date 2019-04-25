ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА IMPULSE Z1000H

ОПИСАНИЕ Бензиновая затирочная машина для бетона Impulse Z1000H с профессиональным двигателем Honda GX160
высокопроизводительная бетоноотделочная машина. Благодаря компактной и лёгкой конструкции, низкой
стоимости обслуживания, данная машина идеально подходойдет для небольших строительных организаций
занимающихся строительством.
Технические характеристики:
Тип двигателя Бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением Модель двигателя Honda GX160 Мощность двигателя л/с (кВт) 5,5 (4) Вес кг 80 Диаметр лопастей мм 920 Скорость вращения об/мин 60-100 Угол наклона лопастей град. 0-15 Габариты упаковки ДхШхВ 1000х1000х710
Особенности: Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона; Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление; Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей; Низкие эксплуатационные расходы;