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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
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              ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА IMPULSE Z600

              Телефон
              +78352641616
              Продавец
              СТРОНГ ГРУЗОВЫЕ СИСТЕМЫ
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              Описание товара
              Технические характеристики

              Тип двигателя — бензин, Honda GX-160

              Мощность (л/с) — 5,5

              Масса, кг — 56

              Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 870×660×740

              Скорость вращения, об/мин — 60-100

              Диаметр лопастей, мм — 570

              Угол наклона, ° — 0-15

               

              Особенности

              Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление
              Низкие эксплуатационные расходы
              Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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