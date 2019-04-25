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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              3 000

              Продам железобетонные лотки

              Телефон
              +79093012221
              Продавец
              СГСС
              0
              Описание товара
              Продам б/у железобетонные лотки от теплотрассы.
              В количестве 6 штук.
              Размеры: длина 5м, ширина 1.5м, высота 0.6
              Осмотр по адресу: г.Чебоксары, Ишлейское шоссе д.6
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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