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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              475 000

              Автоматический заточной станок с копиром MF223C

              Телефон
              +79094453057
              Продавец
              Proff-stanki
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              Описание товара
              Автоматический заточной станок с копиром:
              Этот станок используется, в основном, для копирования и заточки режущих ножей, небольших гравировальных ножей и т.д.
              Станок полностью автоматический, оснащен высокоточными рельсовыми направляющими по всем осям. 

              Технические параметры:
              Модель MF223C
              Режим работы Автоматический
              Длина ножей 300 мм
              Максимальный диаметр барабанов 355 мм
              Угол поворота заточного круга ±45°
              Спецификация заточного круга 32*205 мм
              Скорость вращения заточного круга 3600/5000 rpm
              Мощность двигателя 2.29 кВт
              Посадочные диаметры под инструмент Dia 25/30/35/40 мм
              Размеры станка 1350*1130*1600 мм
              Вес станка 530 кг
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