Автоматический заточной станок с копиром MF223C

Описание товара

Автоматический заточной станок с копиром:

Этот станок используется, в основном, для копирования и заточки режущих ножей, небольших гравировальных ножей и т.д.

Станок полностью автоматический, оснащен высокоточными рельсовыми направляющими по всем осям.



Технические параметры:

Модель MF223C

Режим работы Автоматический

Длина ножей 300 мм

Максимальный диаметр барабанов 355 мм

Угол поворота заточного круга ±45°

Спецификация заточного круга 32*205 мм

Скорость вращения заточного круга 3600/5000 rpm

Мощность двигателя 2.29 кВт

Посадочные диаметры под инструмент Dia 25/30/35/40 мм

Размеры станка 1350*1130*1600 мм

Вес станка 530 кг