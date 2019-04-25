Автоматический заточной станок с копиром MF223C

Автоматический заточной станок с копиром: Этот станок используется, в основном, для копирования и заточки режущих ножей, небольших гравировальных ножей и т.д. Станок полностью автоматический, оснащен высокоточными рельсовыми направляющими по всем осям.
Технические параметры: Модель MF223C Режим работы Автоматический Длина ножей 300 мм Максимальный диаметр барабанов 355 мм Угол поворота заточного круга ±45° Спецификация заточного круга 32*205 мм Скорость вращения заточного круга 3600/5000 rpm Мощность двигателя 2.29 кВт Посадочные диаметры под инструмент Dia 25/30/35/40 мм Размеры станка 1350*1130*1600 мм Вес станка 530 кг