Долбежные станки MS3816HT и MS3840 в наличии

Вертикальный деревообрабатывающий долбежный станок Модель: MS3816HT Посадочный диаметр сверла: 1-13 мм Максимальная глубина сверления: 76 мм Максимальное перемещение стола: 110 мм Высота станка: 800 мм Размеры упаковки: 67x45x34 см Вес: 39 кг Цена 25 т.р.
Модель: MS3840 Мощность двигателя: 1hp/0.75kw Скорость вращения шпинделя: 1400(50Hz),1720(60Hz)rpm Диаметр свереления: 6-26mm(1/4''-1'') Максимальная глубина сверления: 76mm Посадочный диаметр: 3-16mm Продольное премещение стола: 320mm Поперечное перемещение стола: 145mm Размер стола: 400x150mm Вес (нетто/брутто): 113kg/108kg Цена 46 т.р.