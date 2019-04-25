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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              25 000

              Долбежные станки MS3816HT и MS3840 в наличии

              Телефон
              +79094453057
              Продавец
              Proff-stanki
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              Описание товара
              Вертикальный деревообрабатывающий долбежный станок
              Модель: MS3816HT
              Посадочный диаметр сверла: 1-13 мм
              Максимальная глубина сверления: 76 мм
              Максимальное перемещение стола: 110 мм
              Высота станка: 800 мм
              Размеры упаковки: 67x45x34 см
              Вес: 39 кг
              Цена 25 т.р.

              Модель: MS3840
              Мощность двигателя: 1hp/0.75kw
              Скорость вращения шпинделя: 1400(50Hz),1720(60Hz)rpm
              Диаметр свереления: 6-26mm(1/4''-1'')
              Максимальная глубина сверления: 76mm
              Посадочный диаметр: 3-16mm
              Продольное премещение стола: 320mm
              Поперечное перемещение стола: 145mm
              Размер стола: 400x150mm
              Вес (нетто/брутто): 113kg/108kg
              Цена 46 т.р.
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