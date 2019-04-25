Частотные преобразователи инверторы на 220 и 380

Описание товара

Частотный преобразователь (инвертер) представляет собой электронное статическое устройство, предназначенное для управления асинхронного или синхронного электродвигателя переменного тока. На выходе преобразователя формируется электрическое напряжение с переменной амплитудой и частотой. Регулирование скорости вращения двигателя осуществляется изменением частоты напряжения питания, подаваемого на двигатель от преобразователя. Инвертер преобразует напряжение питающей сети 220В/380В частотой 50Гц в выходное импульсное напряжение, которое формирует в обмотках двигателя синусоидальный ток частотой от 0 до 400 Гц и выше.



Управление преобразователем частоты может осуществляться со встроенной или выносной панели управления, или же — с помощью внешних сигналов (DSP, NCStudio и т.д.). Кроме того, существует возможность управлять частотным преобразователем через последовательный интерфейс или от внешнего программируемого логического контроллера.



Частотные преобразователи обеспечивают:



плавный пуск без пусковых токов и ударов и остановку электродвигателя, а также изменение направления его вращения.

полная электрозащита двигателя от перегрузок по току, перегрева, обрыва фаз и утечек на землю.

плавное регулирование скорости вращения электродвигателя практически от нуля до номинального значения в ранее нерегулируемых технологических процессах.

создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания заданных технологических параметров

синхронное управление несколькими электродвигателями от одного преобразователя частоты.

уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем в зависимости от нагрузки.

увеличение срока службы электропривода и оборудования.

повышение надежности и долговечности работы оборудования, упрощение его технического обслуживания.

В наличии частотные преобразователи 1,5 и 2,2 Квт на 220 и 380 вольт

1,5 кВт - 220 Вольт - 9000 руб.

2,2 кВт - 220 Вольт - 10000 руб.

1,5 кВт - 380 Вольт - 10000 руб.

2,2 кВт - 380 Вольт - 12000 руб.