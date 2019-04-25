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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              9 000

              Частотные преобразователи инверторы на 220 и 380

              Телефон
              +79094453057
              Продавец
              Proff-stanki
              0
              Описание товара
              Частотный преобразователь (инвертер) представляет собой электронное статическое устройство, предназначенное для управления асинхронного или синхронного электродвигателя переменного тока. На выходе преобразователя формируется электрическое напряжение с переменной амплитудой и частотой. Регулирование скорости вращения двигателя осуществляется изменением частоты напряжения питания, подаваемого на двигатель от преобразователя. Инвертер преобразует напряжение питающей сети 220В/380В частотой 50Гц в выходное импульсное напряжение, которое формирует в обмотках двигателя синусоидальный ток частотой от 0 до 400 Гц и выше.

              Управление преобразователем частоты может осуществляться со встроенной или выносной панели управления, или же — с помощью внешних сигналов (DSP, NCStudio и т.д.). Кроме того, существует возможность управлять частотным преобразователем через последовательный интерфейс или от внешнего программируемого логического контроллера.

              Частотные преобразователи обеспечивают:

              плавный пуск без пусковых токов и ударов и остановку электродвигателя, а также изменение направления его вращения.
              полная электрозащита двигателя от перегрузок по току, перегрева, обрыва фаз и утечек на землю.
              плавное регулирование скорости вращения электродвигателя практически от нуля до номинального значения в ранее нерегулируемых технологических процессах.
              создание замкнутых систем с возможностью точного поддержания заданных технологических параметров
              синхронное управление несколькими электродвигателями от одного преобразователя частоты.
              уменьшение потребления электроэнергии за счет оптимального управления электродвигателем в зависимости от нагрузки.
              увеличение срока службы электропривода и оборудования.
              повышение надежности и долговечности работы оборудования, упрощение его технического обслуживания.
              В наличии частотные преобразователи 1,5 и 2,2 Квт на 220 и 380 вольт
              1,5 кВт - 220 Вольт - 9000 руб.
              2,2 кВт - 220 Вольт - 10000 руб.
              1,5 кВт - 380 Вольт - 10000 руб.
              2,2 кВт - 380 Вольт - 12000 руб.
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