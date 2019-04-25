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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              142 000

              Торцовочный станок (стол на 250 мм)

              Телефон
              +79094453057
              Продавец
              Proff-stanki
              0
              Описание товара
              Торцовочный станок (рабочий стол на 400 мм) ZHX-MJ274
              Торцовка не такое простое дело, как может показаться – ошибка в размере и вся работа насмарку. Профессиональный станок MJ274 с легкостью справляется с этой задачей, обеспечивая максимум качества.
              Применение MJ274
              Сфера работы станка MJ274 – мебельное производство, а также изготовление рам, дверей и тому подобных элементов. Еще одна его функция – вырезание из заготовок дефектов.
              Примечательно, что он может быть использован как отдельно, так и в составе технологической линии.
              Особенности MJ274
              · Высокая расчетная производительность - MJ 274 способен проводить от 5 до 45 операций за одну минуту.
              · Максимальная безопасность по нормам СЕ – пильный диск размещен в защитном кожухе, откуда выходит только часть лезвия в момент работы, но и тогда руку оператора оберегает защитная стойка.
              · Простота управления – удобно расположенные переключатели и выключатели позволяют легко управлять станком.

              Технические характеристики
              Ширина обработки, мм 220
              Максимальная высота пропила, мм - 70
              Диаметр пилы, мм 400-455
              Диаметр шпинделя, мм 30
              Частота вращения вала, об/мин 2500
              Установленная мощность, кВт 5.5
              Размер рабочего стола, мм 2520х760х1200
              Масса, кг 300
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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