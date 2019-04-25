Торцовочный станок (стол на 250 мм)

Описание товара

Торцовочный станок (рабочий стол на 400 мм) ZHX-MJ274

Торцовка не такое простое дело, как может показаться – ошибка в размере и вся работа насмарку. Профессиональный станок MJ274 с легкостью справляется с этой задачей, обеспечивая максимум качества.

Применение MJ274

Сфера работы станка MJ274 – мебельное производство, а также изготовление рам, дверей и тому подобных элементов. Еще одна его функция – вырезание из заготовок дефектов.

Примечательно, что он может быть использован как отдельно, так и в составе технологической линии.

Особенности MJ274

· Высокая расчетная производительность - MJ 274 способен проводить от 5 до 45 операций за одну минуту.

· Максимальная безопасность по нормам СЕ – пильный диск размещен в защитном кожухе, откуда выходит только часть лезвия в момент работы, но и тогда руку оператора оберегает защитная стойка.

· Простота управления – удобно расположенные переключатели и выключатели позволяют легко управлять станком.



Технические характеристики

Ширина обработки, мм 220

Максимальная высота пропила, мм - 70

Диаметр пилы, мм 400-455

Диаметр шпинделя, мм 30

Частота вращения вала, об/мин 2500

Установленная мощность, кВт 5.5

Размер рабочего стола, мм 2520х760х1200

Масса, кг 300