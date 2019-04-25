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              BEGETON | ART
              Добавлено 25.04.2019
              15 000

              Пульты управления для станков с чпу 3 и 4 оси

              Телефон
              +79094453057
              Продавец
              Proff-stanki
              0
              Описание товара
              DSP контроллер DSP160M RZNC-5416 (RZNC-0501HDDC) для фрезерного станка ЧПУ. (3 оси)
              DSP контроллер - 1 шт.
              Соединительный кабель LPT (плата - контроллер) - 1 шт.
              Соединительный кабель USB (контроллер - ПК) - 1 шт.
              Интерфейсная плата - 1 шт.
              Цена 15 000.00 руб.

              RichAuto DSP контроллер A18E 4 оси 
              DSP контроллер - 1 шт.
              Соединительный кабель LPT (плата - контроллер) - 1 шт.
              Соединительный кабель USB (контроллер - ПК) - 1 шт.
              Интерфейсная плата - 1 шт.
              Раскладка клавиатуры английская. без иероглифов. 
              Цена 50 000.00 руб.
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