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Proff-stanki
Пульты управления для станков с чпу 3 и 4 оси
Добавлено
25.04.2019
15 000
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Пульты управления для станков с чпу 3 и 4 оси
Телефон
+79094453057
Продавец
Proff-stanki
0
Описание товара
DSP контроллер DSP160M RZNC-5416 (RZNC-0501HDDC) для фрезерного станка ЧПУ. (3 оси)
DSP контроллер - 1 шт.
Соединительный кабель LPT (плата - контроллер) - 1 шт.
Соединительный кабель USB (контроллер - ПК) - 1 шт.
Интерфейсная плата - 1 шт.
Цена 15 000.00 руб.
RichAuto DSP контроллер A18E 4 оси
DSP контроллер - 1 шт.
Соединительный кабель LPT (плата - контроллер) - 1 шт.
Соединительный кабель USB (контроллер - ПК) - 1 шт.
Интерфейсная плата - 1 шт.
Раскладка клавиатуры английская. без иероглифов.
Цена 50 000.00 руб.
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