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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              17 750

              Дифференциал арт.1522-2403020-A

              Телефон
              +79092577778
              Продавец
              Комито-Рус
              0
              Описание товара
              Дифференциал арт.1522-2403020-A на МТЗ 1221 и 1523
              Доставка по России, по Казахстану, по Армении. 
              По Таможенному союзу (ЕАЭС)
              Новый. Оригинал. Гарантия.

              Дифференциал мтз используется в современных колесных тракторах в передних и задних мостах. Главная задача данной запчасти мтз – качение ведущих колес без проскальзывания при движении на поворотах и неровной поверхности. Дифференциал мтз также должен исключать пробуксовку колес.

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              Компания
              На Авито c декабря 2017
              Завершено 3 объявления
              Публичный профиль
              Контактное лицо
              Андрей Андреевич
              Адрес
              Москва, м. Охотный ряд
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