Дифференциал арт.1522-2403020-A на МТЗ 1221 и 1523 Доставка по России, по Казахстану, по Армении. По Таможенному союзу (ЕАЭС) Новый. Оригинал. Гарантия.
Дифференциал мтз используется в современных колесных тракторах в передних и задних мостах. Главная задача данной запчасти мтз – качение ведущих колес без проскальзывания при движении на поворотах и неровной поверхности. Дифференциал мтз также должен исключать пробуксовку колес.
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