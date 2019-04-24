Описание товара

Дифференциал арт.1522-2403020-A на МТЗ 1221 и 1523

Доставка по России, по Казахстану, по Армении.

По Таможенному союзу (ЕАЭС)

Новый. Оригинал. Гарантия.



Дифференциал мтз используется в современных колесных тракторах в передних и задних мостах. Главная задача данной запчасти мтз – качение ведущих колес без проскальзывания при движении на поворотах и неровной поверхности. Дифференциал мтз также должен исключать пробуксовку колес.



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ООО"Комито-Рус"

Компания

На Авито c декабря 2017

Завершено 3 объявления

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Контактное лицо

Андрей Андреевич

Адрес

Москва, м. Охотный ряд