Коробка передач для мтp арт. 112-1700010-А-02

Описание товара

Коробка передач трактора МТЗ-1221 под установку ходоуменьшителя.

Цена указана за наличный расчет



Цена по безналичному расчету 312 600 руб с НДС



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