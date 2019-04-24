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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              265 000

              Коробка передач для мтp арт. 112-1700010-А-02

              Телефон
              +79092577778
              Продавец
              Комито-Рус
              0
              Описание товара
              Коробка передач трактора МТЗ-1221 под установку ходоуменьшителя.
              Цена указана за наличный расчет

              Цена по безналичному расчету 312 600 руб с НДС

              Доставка по России, Беларуси, Казахстану, Киргизии, Армении.
              По Таможенному союзу (ЕАЭС)
              Запчасти Новые. Оригинал. Гарантия.
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              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
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