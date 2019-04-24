Проектирование, подбор, наладка систем кондиционирования

Описание товара

Коллектив компании НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ имеет большой практический опыт в проектировании, подборе, наладке систем кондиционирования. Основная задача каждого нашего специалиста - заботится о том, чтобы приобретенная у нас техника прослужила долго. А это значит, что наш главный ориентир – качество.

Мы регулярно обновляем свои знания, повышая свою квалификацию в специализированных учебных центрах и у дистрибьюторов.



Мы является официальным дилером компаний, бренды которых представлены на нашем сайте. Самые известные среди них Midea, Toshiba, Kentatsu, LG, Carrier и др.



Мы обслуживаем помещения различного назначения: от промышленных территорий до банков, офисов, квартир.





НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Ассортимент нашей продукции состоит из зарекомендовавших себя на мировом рынке брендов климатической техники.



2. Мы работаем в короткие сроки, в том числе и при выполнении комплексных задач:



Проектирование;



Поставка и продажа;



Монтаж и пуско-наладка;



Сервисное обслуживание оборудования.



3. Оплатить нашу работу можно любым удобным для вас способом: наличный и безналичный расчет без переплат.



4. Доставка техники осуществляется крупными транспортными компаниями по всей России.



5. Мы предлагаем специальные цены и предложения для постоянных клиентов