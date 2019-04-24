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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
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              Проектирование, подбор, наладка систем кондиционирования

              Телефон
              +78622955888
              Продавец
              Новые Технологии
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              Описание товара
              Коллектив компании НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ имеет большой практический опыт в проектировании, подборе, наладке систем кондиционирования. Основная задача каждого нашего специалиста - заботится о том, чтобы приобретенная у нас техника прослужила долго. А это значит, что наш главный ориентир – качество. 
              Мы регулярно обновляем свои знания, повышая свою квалификацию в специализированных учебных центрах и у дистрибьюторов. 

              Мы является официальным дилером компаний, бренды которых представлены на нашем сайте. Самые известные среди них Midea, Toshiba, Kentatsu, LG, Carrier и др.

              Мы обслуживаем помещения различного назначения: от промышленных территорий до банков, офисов, квартир. 


              НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
              1. Ассортимент нашей продукции состоит из зарекомендовавших себя на мировом рынке брендов климатической техники. 

              2. Мы работаем в короткие сроки, в том числе и при выполнении комплексных задач:

              Проектирование;

              Поставка и продажа;

              Монтаж и пуско-наладка;

              Сервисное обслуживание оборудования.

              3. Оплатить нашу работу можно любым удобным для вас способом: наличный и безналичный расчет без переплат.

              4. Доставка техники осуществляется крупными транспортными компаниями по всей России. 

              5. Мы предлагаем специальные цены и предложения для постоянных клиентов
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