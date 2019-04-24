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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              3 162 000

              ТЯГАЧ МАЗ-5440С5-8520-031

              Телефон
              +78005518894
              Продавец
              Русбизнесавто
              0
              Описание товара
              Производитель
              МАЗ (MAZ)
              Габаритные размеры. Длина, мм
              6000
              Максимальный крутящий момент, Нм
              1221
              Мощность двигателя, л.с.
              328
              Колесная формула
              4Х2
              Экологический класс
              ЕВРО-5
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