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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              9 400 000

              ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР KOBELCO SK210LC-8

              Телефон
              +78005518894
              Продавец
              Русбизнесавто
              0
              Описание товара
              Производитель
              KOBELCO
              Габаритные размеры. Длина, мм
              9560
              Объем ковша, м3
              1,0
              Максимальная глубина копания, мм
              6700
              Эксплуатационная масса, кг
              20800
              Максимальная высота выгрузки, мм
              6910
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