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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
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              Железобетон и товарный бетон , железобетонные изделия от производителя

              Телефон
              +79103012654
              Продавец
              Промбетон
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              Описание товара
              ООО"Промбетон" является производителем железобетона и товарного бетона в Центральном Черноземье. Завод выпускает большую номенклатуру железобетонных изделий (более 125 наименований), а также товарные бетоны и растворы, пенобетон, вибропрессованную продукцию (бордюр, камень стеновой), пиломатериал, металлоконструкции, оконные и фасадные конструкции. Также, завод производит предварительно напряженные плиты перекрытия и др. конструкции для жилищного, гражданского и промышленного строительства. Предприятие состоит из следующих подразделений: месторождение намывного речного песка и гравия,цех металлоконструкций, столярный цех, три бетоносмесительных узла, формовочный цех. Собственный парк грузовой и спецтехники.
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