Железобетон и товарный бетон , железобетонные изделия от производителя

Описание товара

ООО"Промбетон" является производителем железобетона и товарного бетона в Центральном Черноземье. Завод выпускает большую номенклатуру железобетонных изделий (более 125 наименований), а также товарные бетоны и растворы, пенобетон, вибропрессованную продукцию (бордюр, камень стеновой), пиломатериал, металлоконструкции, оконные и фасадные конструкции. Также, завод производит предварительно напряженные плиты перекрытия и др. конструкции для жилищного, гражданского и промышленного строительства. Предприятие состоит из следующих подразделений: месторождение намывного речного песка и гравия,цех металлоконструкций, столярный цех, три бетоносмесительных узла, формовочный цех. Собственный парк грузовой и спецтехники.