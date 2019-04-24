МОРСКАЯ СОЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

Описание товара

Морская соль производства THE ISRAEL SALT COMPANY (EILAT) 1976 LTD Израиль.



Для некоторых людей, чувствительных к хлору, бассейны с морской водой - это решение проблемы. В отличие от хлорирования, добавление морской соли - удобный и безопасный способ дезинфекции воды. Сбалансированное использование соли в воде бассейна делает ее безопасной как для окружающей среды, так и для человека, поскольку соответствует природной концентрации солей в организме. Вода с добавлением морской соли не имеет неприятного запаха. При добавлении морской соли вода смягчается, позволяет избежать сухости кожных покровов, слезоточивости глаз, обесцвечивания волос и одежды, а также исключает наличие неприятного запаха.



Уточните у поставщика оборудования для бассейна возможность его работы с морской водой.