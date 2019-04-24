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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
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              РЕАГЕНТЫ (ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ). ПРОДАЖА РЕАГЕНТОВ В МОСКВЕ.

              Телефон
              +74957972032
              Продавец
              САЛИНА ТРЕЙД
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              Описание товара
              Материалы UOKSA предназначены для зимнего содержания дорог, пешеходных зон и дворовых территорий, промышленных площадок. Подходят для различных режимов уборки льда и профилактики гололеда, хорошо распределяются техникой и другими способами. Позволяют потребителям и сервисным компаниям контролировать расходы на зимнее содержание.
              Потребительские свойства материалов UOKSA:
              - Работает 100% реагента, не содержат бесполезной пыли и крупной фракции.
              - Позволяют нормировать расход и контролировать затраты - материалы изготовлены на основе калиброванного сырья.
              - Высокая эффективность: низкий расход в режиме профилактики гололеда и уборки льда.
              - Широкий диапазон рабочих температур до -30С°
              - Современная упаковка обеспечивает сохранность реагентов .
              - Возможность снизить Ваши расходы.

              Реагенты UOKSA в фасовке 20кг в сочетании с хорошей сыпучестью и оптимальной гранулометрией позволяют экономить. Вы можете использовать, к примеру, 10 мешков UOKSA по 20кг и это будет эквивалентно использованию 10 мешков других реагентов в фасовке 25кг. При этом стоимость UOKSA 20кг будет ниже стоимости другого реагента в фасовке 25 кг.
              Герметричная упаковка с зипзастежкой 20кг. и 5кг. обеспечивает удобство использования и сохранность реагентов, фасовка 1кг. - чтобы UOKSA была под рукой.
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