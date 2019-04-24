РЕАГЕНТЫ (ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ). ПРОДАЖА РЕАГЕНТОВ В МОСКВЕ.

Описание товара

Материалы UOKSA предназначены для зимнего содержания дорог, пешеходных зон и дворовых территорий, промышленных площадок. Подходят для различных режимов уборки льда и профилактики гололеда, хорошо распределяются техникой и другими способами. Позволяют потребителям и сервисным компаниям контролировать расходы на зимнее содержание.

Потребительские свойства материалов UOKSA:

- Работает 100% реагента, не содержат бесполезной пыли и крупной фракции.

- Позволяют нормировать расход и контролировать затраты - материалы изготовлены на основе калиброванного сырья.

- Высокая эффективность: низкий расход в режиме профилактики гололеда и уборки льда.

- Широкий диапазон рабочих температур до -30С°

- Современная упаковка обеспечивает сохранность реагентов .

- Возможность снизить Ваши расходы.



Реагенты UOKSA в фасовке 20кг в сочетании с хорошей сыпучестью и оптимальной гранулометрией позволяют экономить. Вы можете использовать, к примеру, 10 мешков UOKSA по 20кг и это будет эквивалентно использованию 10 мешков других реагентов в фасовке 25кг. При этом стоимость UOKSA 20кг будет ниже стоимости другого реагента в фасовке 25 кг.

Герметричная упаковка с зипзастежкой 20кг. и 5кг. обеспечивает удобство использования и сохранность реагентов, фасовка 1кг. - чтобы UOKSA была под рукой.