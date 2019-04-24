Эллиптические тренажеры Steel Flex Эллиптический тренажер SteelFlex CESG

Описание товара

Эллиптический тренажер для коммерческого использования со встроенным генератором тока.Нагрузка до 250 Ватт (24 уровня).Трехоконный LED-дисплей показывает время, уровень нагрузки, расстояние, нагрузку в ваттах, скорость, метаболический эквивалент, кол-во оборотов в минуту, пульс, калории.8 тренировочных программ: мануальная, потеря веса, постоянная нагрузка, интервальная,сжигание жира, пульсозависимая, спуск/подъем, пользовательский режим.Датчики пульса на рукоятках, возможность использования беспроводного кардиодатчика.Длина шага 53 см.Максимальный вес пользователя: 180 кг.Габариты тренажера: 186 × 64 × 168 см.Вес тренажера: 109 кг.