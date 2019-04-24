Беговая дорожка — LifeSpan TR7000i

Описание товара

Стильный практичный экстерьер тренажера и простое управление оптимальны для посетителей фитнесс-клуба. Просторное беговое пространство 560х1570 мм обеспечивает комфортные тренировки для пользователей любого уровня подготовки. Мощная беговая платформа предназначена для длительной и интенсивной эксплуатации пользователями до 182 кг. Система электрического подъема платформы рассчитана на 450 кг, обеспечивая равномерную работу при любой скорости и нагрузке. На консоли расположены подставки для гаджетов, личных вещей и напитков, дополнительный USB-порт для зарядки.Двигатель переменного тока ContinuousDuty™ с постоянной мощностью 3.5 л.с. обеспечивает высокий крутящий момент на малой скорости и равномерную работу при высокой скорости, адаптируясь на вес пользователя и скорость движения. Для пользователя любого веса полотно движется мягко, равномерно и на всем диапазоне скорости 0.8-20 км/ч.Многожильный ремень сложного плетения, роллеры большого сечения 76 мм и высокая мощность электроподъема рассчитаны на ежедневное использование в залах с большой проходимостью и, совместно с высокопрочной конструкцией, обеспечивают низкие эксплуатационные расходы. Алюминиевая обшивка беговой платформы устойчива к появлению царапин и механических повреждений. Амортизационная система беговой платформы включает в себя регулируемые эластомеры и адаптируется под вес пользователя, обеспечивая комфорт и безопасность суставов для пользователей любой комплекции.Консоль управления выводит всю информацию о тренировке на 4 дисплея. Большой цветной LCD дисплей 6.5" с прокруткой буквенно-цифровых сообщений и три дополнительных дисплея параметров тренировки: время, скорость, наклон. Обширный пакет программ тренировок содержит несколько наборов целевых программ для сжигания жира, оздоровления, повышения спортивных показателей и улучшения кардиоваскулярной системы. Также, управление тренировкой возможно с помощью устройств на платформах iOS и Android, посредством Bluetooth соединения. Компьютер управления может интегрировать полное графическое изображение c дополнительными графиками и расчётами о тренировке - средняя частота пульса, изменение высоты и темпа, график изменения пульса, количества шагов. Выделенный USB разъем для работы с интерактивной онлайн системой Health Partner (IHP). Система считает ваши персональные данные и будет сохранять на USB-накопитель информацию о тренировке каждые 20 секунд. Далее вы можете загрузить эти данные в свой аккаунт, для анализа и получения рекомендаций.Профессиональная линия тренажеров LifeSpan на протяжении последних лет получает премии Best Buy – лучшая покупка и положительные отзывы, награды и рекомендации от профессиональных и независимых экспертов: Runner's World, Treadmill Doctor, Business Insider, Consumer Reports, Washington Post, SparkPeople, Popular Mechanics, FitProf и пр. ОСОБЕННОСТИ:Высокотехнологичная мощная дорожка для интенсивного, коммерческого использования пользователями до 182 кгПрофессиональный двигатель переменного тока ContinuousDuty™ 3.5АС л.с. обеспечивает ровное движение для всех пользователей на скорости от 0.8 до 20км с шагом 0.1 кмУгол наклона 15%, электрический механизм подъема рассчитан на 453 кг.Профессиональная меламиновая дека дека 26 мм средней жесткости и адаптивная система амортизации беговой платформы – безопасность суставовРоллеры большого диаметра 76 мм, многожильный приводной ремень сложного плетения, коммерческое беговое полотно Pros™ обеспечивают высокий ресурс работы и низкие расходы эксплуатации4 дисплея – цветной LCD дисплей 6.5”, 3 профильных и возможность беспроводного Bluetooth подключения планшетаДвойной USB – порт для одновременной подзарядки вашего устройства и использования USB – носителя для сохранения ваших данных для тренировкиСовместимость управления с платформами iOS и Android, бесплатные спортивные приложения для просмотра и синхронизации с аккаунтом в системе LifeSpan FitnessClub.Intelly Key™: инновационная система подсказок, использующая интеллектуальную подсветку кнопок, которая автоматически указывает нужную клавишу для продолжения операцииВстроенная система Intelli-Guard™ автоматически остановит беговое полотно, спустя 20 сек. с момента, как пользователь перестал идти, дорожка автоматически войдет в режим Пауза. Это новое достижение в развитии системы безопасности посетителей клуба и экономия электроэнергииСистема Intelli-Step™ считает и записывает количество шагов, выводит показания на экран. Более точная, чем шагомер, система распознает удары ног по беговой платформе.Целевые программы тренировок разной направленности, включая индивидуальные программы пользователя и специализированные кардиопрограммыРежим энергосбережения: отключает питание дорожки, за исключением подсветки клавиши Старт. Это позволяет снизить потребление энергии в режиме ожидания до 0,1 Вт.Возможность подключения нагрудных датчиков ЧСС.ХАРАКТЕРИСТИКИ:Технические:Мощность мотора, л.с. 3.5 Система охлаждения моторного отсека да Уровень шума низкий Контроллер двигателя (система контроля на основе широтно-импульсной модуляции) PWM Control System Скорость, км/ч 0.8-19 Обратная скорость, км/ч нет Шаг регулировки скорости 0,1 Угол наклона, электрический % 0-15 Отрицательный угол наклона, электрический% нет Максимальный вес пользователя, кг 182 Амортизация платформы VariableDensity 4Размер бегового полотна, мм 560 x 1570 Толщина деки, мм 25 Беговое полотно, рельеф Prof Роллеры, мм 75 Измерение пульса датчики на рукоятках да Измерение пульса кардиоприемник да Измерение пульса кардиопояс опционально Тип беговой дорожки электрическая Напряжение, В 220 Конструктивные:Изменение угла наклона консоль да Изменение угла наклона поручни да Изменение скорости консоль да Изменение скорости поручни да Боковые накладки деки да Нескользящие накладки да Фигурные анатомические поручни да Медицинские поручни нет Пластик корпуса ABS матовый высокопрочный примиум класс да Цвет пластика окрашенный серый /черный Цвет рамы серебристыйПодстаканники да Компенсаторы пола да Система перемещения 2 колеса да Комплектация:Силиконовая смазка да Ключ безопасности да Провод электропитания да Набор ключей для сборки да Инструкция по эксплуатации русский язык Сертификат международного качества CE, GS, ISO 9001 Гарантия 5 лет Габариты:Размер дорожки в рабочем состоянии дл. x шир. x выс., мм 2050 x 900 x 1500 Размер упаковки дл. x шир. x выс., мм 2300 x 1050 x 460 Нетто, кг 167 Брутто, кг 191.5 Компьютер:Тип дисплея LCD Размер дисплея 6.5" Подсветка дисплея цветная Дополнительный LED-дисплей 3 Автономные клавиши управления (силиконовые) да Кнопки управления консолью английский язык Кнопки быстрого выбора программ да Предустановленные программы 17 Программы"Контроль веса" 5 Программы"ЗОЖ" 5 Программы"Спорт" 7 Пользовательская программа 2HRC 2 Быстрый старт 1 Фитнесс - тест 1 Всего программ 74 INTELLI KEY - интеллектуальная подсветка кнопок (подсказки) да Intelli-Step™ - распознавание и счет шагов да Intelli-Guard™ - автопауза при прекращении движения да IHP (персональный электронный тренер) даПоддержка фитнес-приложений LifeSpan Club да Bluetooth да USB вход 2 Совместимость с iOS и Android да Информация на дисплее английский язык Дата и время да Время тренировки да Скорость да Дистанция даПульс да Калории да Угол наклона да Шаги да Темп да Диаграмма да