Батут надувной коммерческий Happy Hop Двойное Удовольствие, арт 1002A

Описание товара

Батут надувной коммерческий Happy Hop Двойное Удовольствие 1002 станет идеальным подарком для вашего малыша. На День рождения ожидается много маленьких гостей? Теперь им будет чем заняться! Возможностей для игры на этом батуте более чем достаточно. Насос батута высокого качества, высокоэффективен, безопасен при использовании и безвреден для окружающей среды. Насос можно использовать при температуре от -15 до + 40 °C. Помимо этого, он оснащен устройством защиты. При возникновении в насосе короткого замыкания или при прочих возникших проблемах при его эксплуатации, он немедленно выключается, тем самым обеспечивает безопасность пользователю надувного батута. Насос отвечает экологическим стандартам ЕС, а также имеет сертификат безопасности GS. Батут надувной коммерческий Happy Hop Двойное Удовольствие 1002A, характеристики:Особенности:Размеры изделия: 1090cm x 400cm x 560 см Высота поручней: 90 см Размеры горки: 765 см x 150 см Ширина скользящей поверхности: 90 см Высота основания горки: 40 см Высота площадки горки: 280 см Размеры лаза: 765x150 см Размеры прыжковой поверхности: 330 см x 210 см Высота прыжковой поверхности: 45 см Размеры лестницы: 160 см x 85 см Допустимая нагрузка: 408 кг Материал изделия: ПВХ ламинированный (laminated PVC). Застежки: металл Крепеж к земле: металл Прочность батута на растяжение - до 181 кг Прочность на разрыв - до 36 кг Прочность на соединение - до 181 кг Изделие выдерживает широкий диапазон температур: от – 10 до + 40 °C. Размер в упакованном состоянии: 130х130х160 см Объём в упакованном состоянии: 2,7 м3 Вес317.1 кг Производитель Happy Hop