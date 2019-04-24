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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              380 000

              Виброплатформа G Plate 50 Белый

              Телефон
              +79954493682
              Продавец
              Будь здоров
              0
              Описание товара
              Виброплатформа G-Plate 5.0 это новейшая разработка немецких инженеров. Основной идеей создания стала совершенно новая концепция в области вибромассажа и вибротренировок. Характеристики  ПараметрыЗначение  Мощность, Вт240-280  Тип основной вибрацииВертикальный  Тип двигателя2AC  Количество уровней нагрузки30x2  Максимальный вес пользователя, Кг280  Частота вибрации, HZ25—55  Регулировка частоты вибрациида  Шаг регулировки частоты вибрации, HZ1  Регулировка амплитуды колебаний, мм1-4  Ускорение, g0.5-10  Частота тока, Hz60  Напряжение220 Вольт  Конструкция ПараметрыЗначение  Компьютер управления2  Тип дисплеяTouch screen  Показания дисплеявремя, частота, амплитуда, программа, описания упражнеения, давление воздуха  Встроенные программыКомплексы: базовый, растяжка, силовой, массаж, баланс  Программа пользователя3  Всего программ58  Установка времени тренировки,сек30—180  Кнопки управления консольюрусский язык Компьютер ПараметрыЗначение  Материал платформыметалл  Материал корпусаСтекловолокно  Двигатель, шт.2  Антискользящее покрытиеда  Демпфер(буфер подвеска)5  Компенсатор вибрации двигателяда  Рабочая поверхность, мм600x700  Компенсатор неровности пола, антискользящийда Комплектация ПараметрыЗначение  Основание виброплатформыда  Эспандерыда  Коврик для упражнений на рабочей поверхностида  Сетевой шнурда  Набор ключей для сборкида  Инструкция по эксплуатациирусский язык  Описание программрусский язык  Комплекс упражненийрусский язык  Сертификат международного качестваCE, GS, ISO 9001  Гарантия2 года Вес и габариты ПараметрыЗначение  Размер в рабочем состоянии, мм1210x920x1680  Размер упаковки, мм1140x980x310
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