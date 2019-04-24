Виброплатформа G Plate 50

Описание товара

Виброплатформа G-Plate 5.0 это новейшая разработка немецких инженеров. Основной идеей создания стала совершенно новая концепция в области вибромассажа и вибротренировок. Характеристики ПараметрыЗначение Мощность, Вт240-280 Тип основной вибрацииВертикальный Тип двигателя2AC Количество уровней нагрузки30x2 Максимальный вес пользователя, Кг280 Частота вибрации, HZ25—55 Регулировка частоты вибрациида Шаг регулировки частоты вибрации, HZ1 Регулировка амплитуды колебаний, мм1-4 Ускорение, g0.5-10 Частота тока, Hz60 Напряжение220 Вольт Конструкция ПараметрыЗначение Компьютер управления2 Тип дисплеяTouch screen Показания дисплеявремя, частота, амплитуда, программа, описания упражнеения, давление воздуха Встроенные программыКомплексы: базовый, растяжка, силовой, массаж, баланс Программа пользователя3 Всего программ58 Установка времени тренировки,сек30—180 Кнопки управления консольюрусский язык Компьютер ПараметрыЗначение Материал платформыметалл Материал корпусаСтекловолокно Двигатель, шт.2 Антискользящее покрытиеда Демпфер(буфер подвеска)5 Компенсатор вибрации двигателяда Рабочая поверхность, мм600x700 Компенсатор неровности пола, антискользящийда Комплектация ПараметрыЗначение Основание виброплатформыда Эспандерыда Коврик для упражнений на рабочей поверхностида Сетевой шнурда Набор ключей для сборкида Инструкция по эксплуатациирусский язык Описание программрусский язык Комплекс упражненийрусский язык Сертификат международного качестваCE, GS, ISO 9001 Гарантия2 года Вес и габариты ПараметрыЗначение Размер в рабочем состоянии, мм1210x920x1680 Размер упаковки, мм1140x980x310