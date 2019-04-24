Описание товара

Реабилитационная беговая дорожка RTM 400 Беговые дорожки Biodex созданы специально для реабилитационных целей и могут использоваться в ортопедии (детской и взрослой), спортивной медицине, при реабилитации кардиологических и неврологических больных, а также людей пожилого возраста. Преимуществом данных беговых дорожек является старт со скоростью 0 км/ч и возможность плавного увеличения скорости кратное 0.16 км/ч. А также, в системе реализована возможность реверсивного движения ленты до 4.8 км/ч. Характеристики: Регулировка скорость в диапазоне от 0 до 12,9 км/ч с шагом 0.16 км/ч, при этом начальная скорость (после включения) всегда равна 0 Использование реверсивного режим движения ленты дорожки от 0 до 4.8 км/час Регулировка наклона дорожки в пределах 15 град. (от -3 град. до +12 град.) Возможность работы с пациентами с массой до 160 кг. Беговые дорожки бесшумны в работе, полностью отсутствует отдача при ходьбе. Для обеспечения безопасности и комфорта пациентов предусмотрены специальные поручни. Микропроцессорное устройство беговой дорожки обеспечивает наглядный контроль METS, дистанции, скорости, затраченных калорий. Габаритные размеры: 69 х 218 см. Вес: 140 кг. Рабочая поверхность дорожки: 50х162 см.