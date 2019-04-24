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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              471 250

              Реабилитационная беговая дорожка RTM 600

              Телефон
              +79954493682
              Продавец
              Будь здоров
              0
              Описание товара
              Реабилитационная беговая дорожка RTM 600 Беговые дорожки Biodex созданы специально для реабилитационных целей и могут использоваться в ортопедии (детской и взрослой), спортивной медицине, при реабилитации кардиологических и неврологических больных, а также людей пожилого возраста.  Преимуществом данных беговых дорожек является старт со скоростью 0 км/ч и возможность плавного увеличения скорости кратное 0.16 км/ч. А также, в системе реализована возможность реверсивного движения ленты до 4.8 км/ч.  Характеристики:  Регулировка скорость в диапазоне от 0 до 12,9 км/ч с шагом 0.16 км/ч, при этом начальная скорость (после включения) всегда равна 0  Использование реверсивного режим движения ленты дорожки от 0 до 4.8 км/час  Регулировка наклона дорожки в пределах 15 град. (от -3 град. до +12 град.)  Возможность работы с пациентами с массой до 160 кг.  Беговые дорожки бесшумны в работе, полностью отсутствует отдача при ходьбе. Для обеспечения безопасности и комфорта пациентов предусмотрены специальные поручни. Микропроцессорное устройство беговой дорожки обеспечивает наглядный контроль METS, дистанции, скорости, затраченных калорий.  Габаритные размеры: 69 х 218 см.  Вес: 140 кг.  Рабочая поверхность дорожки: 50х162 см.  Модификация RTM 600 имеет цифровой дисплей, отображающий все стандартные параметры:  Скорость  • Дистанцию  • Время  • Калории  • Угол наклона  • Направление движения ленты  • METS  • Универсальный цветной LCD монитор (Screen Touch)  • Наличие стандартных программ и возможность создания собственных
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