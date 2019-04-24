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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              590

              СОЛЬ ПИЩЕВАЯ ГИМАЛАЙСКАЯ РОЗОВАЯ В ФОРМЕ ХЛОПЬЕВ В ПЛАСТИКОВОМ ВЕДЁРКЕ

              Телефон
              +74957972032
              Продавец
              САЛИНА ТРЕЙД
              0
              Описание товара
              Производитель: ООО"Гроссери", Россия
              Масса нетто: 0,5 кг
              Изготовитель: ООО Гроссери
              Срок годности: 3 года. Хранить в сухом помещении.

              Соль пищевая гималайская розовая в форме хлопьев в пластиковом ведёрке.

              Розовая гималайская соль - минеральная соль, цвет которой обусловлен наличием примесей хлористого калия и оксида железа. Она используется для финиша блюд, то есть не только для соления блюда, но и для украшения. Добывается розовая гималайская соль большими блоками, которые потом выпиливаются у Гималайских гор. Сбор кристаллов соли ведется очень бережно, не разрушая их и сохраняя природный вид.
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