Описание товара

Производитель: ООО"Гроссери", Россия

Масса нетто: 0,5 кг

Изготовитель: ООО Гроссери

Срок годности: 3 года. Хранить в сухом помещении.



Соль пищевая гималайская розовая в форме хлопьев в пластиковом ведёрке.



Розовая гималайская соль - минеральная соль, цвет которой обусловлен наличием примесей хлористого калия и оксида железа. Она используется для финиша блюд, то есть не только для соления блюда, но и для украшения. Добывается розовая гималайская соль большими блоками, которые потом выпиливаются у Гималайских гор. Сбор кристаллов соли ведется очень бережно, не разрушая их и сохраняя природный вид.