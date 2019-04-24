Колонки водоразборные

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.
Наша компания выполняет следующие виды работ:
Проектирование
Огнезащитная обработка строительных конструкций
Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
— Техническое обслуживание
— Колонка водоразборная 2,00м
— Колонка водоразборная 2,25м
— Колонка водоразборная 2,50м
— Колонка водоразборная 2,75м
— Колонка водоразборная 3,00м
— Колонка водоразборная 3,25м
— Колонка водоразборная 3,50м
— Колонка водоразборная 3,75м
— Колонка водоразборная 4,00м