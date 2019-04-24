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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              200

              Комплектующие к пожарным щитам

              Телефон
              +(4822)344489
              Продавец
              Пожтехника-Сервис
              0
              Описание товара

              ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

              Наша компания выполняет следующие виды работ: 


              Проектирование


              Огнезащитная обработка строительных конструкций


              Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)


              Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание) 

              — Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              — Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

              — Техническое обслуживание

              — Лом пожарный легкий 

              — Багор пожарный 

              — Багор пожарный скручивающийся 

              — Лопата штыковая 

              — Лопата совковая 

              — Ведро пожарное конусное 

              — Топор для пожарного щита 

              — Протипожарное полотно ПП-300 (1.5*2,0) 

              — Протипожарное полотно ПП-600 (1.5*2,0)

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