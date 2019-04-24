Рукава напорно-всасывающие гофрированные

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:





Проектирование





Огнезащитная обработка строительных конструкций





Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)





Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

— Техническое обслуживание

— 50мм без головок

— 50мм в сборе с ГР-50

— 75мм без головок

— 75мм в сборе с ГР-80

— 100мм без головок

— 100мм в сборе с ГРВ-100

— 125мм без головок

— 125мм в сборе с ГРВ-125

— 150мм без головок

— 150мм в сборе с ГР-150