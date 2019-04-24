Гидрант пожарный

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:





Проектирование





Огнезащитная обработка строительных конструкций





Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)





Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

— Техническое обслуживание

— ГП-Н-500мм

— ГП-Н-750мм

— ГП-Н-1000мм

— ГП-Н-1250мм

— ГП-Н-1500мм

— ГП-Н-1750мм

— ГП-Н-2000мм

— ГП-Н-2250мм

— ГП-Н-2500мм

— ГП-Н-2750мм

— ГП-Н-3000мм

— ГП-Н-3250мм

— ГП-Н-3500мм

— Гидрант Дорошевского 330мм

— Гидрант Дорошевского 380мм (G3)