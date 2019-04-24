Гидрант пожарный

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.
Наша компания выполняет следующие виды работ:
Проектирование
Огнезащитная обработка строительных конструкций
Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
— Техническое обслуживание
— ГП-Н-500мм
— ГП-Н-750мм
— ГП-Н-1000мм
— ГП-Н-1250мм
— ГП-Н-1500мм
— ГП-Н-1750мм
— ГП-Н-2000мм
— ГП-Н-2250мм
— ГП-Н-2500мм
— ГП-Н-2750мм
— ГП-Н-3000мм
— ГП-Н-3250мм
— ГП-Н-3500мм
— Гидрант Дорошевского 330мм
— Гидрант Дорошевского 380мм (G3)