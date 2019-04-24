Кронштейн для огнетушителей

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.
Наша компания выполняет следующие виды работ:
Проектирование
Огнезащитная обработка строительных конструкций
Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
Техническое обслуживание
— Крепления для огнетушителей
Настенный кронштейн к ОУ(пл)
— Кронштейн к ОП универсальный
Кронштейн тканспортный Т-2
— Кронштейн тканспортный Т-3
Кронштейн тканспортный Т-4