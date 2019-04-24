Шкаф пожарный

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.
Наша компания выполняет следующие виды работ:
Проектирование
Огнезащитная обработка строительных конструкций
Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
— Техническое обслуживание
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— ШПК-310В закрытого типа 540х650х230
— ШПК-310В открытого типа 540х650х230
— ШПК-310Н закрытого типа 540х650х230
— ШПК-310Н открытого типа 540х650х230
— ШПК-315В закрытого типа 840х650х230
— ШПК-315В открытого типа 840х650х230
— ШПК-315Н закрытого типа 840х650х230
— ШПК-315Н открытого типа 840х650х230
— ШПК-320В закрытого типа 540х1280х230
— ШПК-320В открытого типа 540х1280х230
— ШПК-320Н закрытого типа 540х1280х230
— ШПК-320Н открытого типа 540х1280х230
— ШПО-102 закрытого типа 300х730х220
— ШПО-103 открытого типа 300х730х220
— ШПО-106 закрытого типа 300х700х240
— ШПО-107 открытого типа 300х700х241
— ШПО-112 закрытого типа 600х730х220
— ШПО-113 открытого типа 600х730х220