Шкаф пожарный

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:





Проектирование





Огнезащитная обработка строительных конструкций





Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)





Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

— Техническое обслуживание

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— ШПК-310В закрытого типа 540х650х230

— ШПК-310В открытого типа 540х650х230

— ШПК-310Н закрытого типа 540х650х230

— ШПК-310Н открытого типа 540х650х230

— ШПК-315В закрытого типа 840х650х230

— ШПК-315В открытого типа 840х650х230

— ШПК-315Н закрытого типа 840х650х230

— ШПК-315Н открытого типа 840х650х230

— ШПК-320В закрытого типа 540х1280х230

— ШПК-320В открытого типа 540х1280х230

— ШПК-320Н закрытого типа 540х1280х230

— ШПК-320Н открытого типа 540х1280х230

— ШПО-102 закрытого типа 300х730х220

— ШПО-103 открытого типа 300х730х220

— ШПО-106 закрытого типа 300х700х240

— ШПО-107 открытого типа 300х700х241

— ШПО-112 закрытого типа 600х730х220

— ШПО-113 открытого типа 600х730х220