Ствол пожарный

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:





Проектирование





Огнезащитная обработка строительных конструкций





Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)





Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

— Техническое обслуживание

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— РС-50.01 А

— РС-50 А

— РС-50 П (пластик)

— РС-70.01 А

— РС-70 А

— РСП-50 А

— РСП-70 А

— РСК-50 А

— РСКЗ-70 А