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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              1 700

              Ящик для песка

              Телефон
              +(4822)344489
              Продавец
              Пожтехника-Сервис
              0
              Описание товара

              ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности. 

              Наша компания выполняет следующие виды работ: 


              Проектирование


              Огнезащитная обработка строительных конструкций


              Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)


              Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание) 

              — Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              — Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

              — Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

              — Техническое обслуживание

              — Ящик для песка 0.1 м3 разборный (сварной)

              — Ящик для песка 0.3 м3 разборный (сварной)

              — Ящик для песка 0.5 м3 разборный (сварной)

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