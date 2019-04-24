Рукав пожарный

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.
Наша компания выполняет следующие виды работ:
Проектирование
Огнезащитная обработка строительных конструкций
Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
— Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
— Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
— Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
— Техническое обслуживание
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— 50мм
— 50мм с ГР-50
— 50мм с ГР-50 и стволом РС-50.01
— 65мм
— 65мм с ГР-70
— 65мм с ГР-70 и стволом РС-70.01
— 80мм
— 80мм с ГР-80
— 100мм
— 100мм с ГРВ-100