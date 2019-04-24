Сетка всасывающая с обратным клапаном

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Наша компания выполняет следующие виды работ:

Проектирование

Огнезащитная обработка строительных конструкций

Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

Техническое обслуживание





Разветвление РТ-70

Разветвление РТ-80

Водосборник ВС-125

Сетка СВ-80

Сетка СВ-100

Сетка СВ-125

Гидроэлеватор Г-600



