Прицепы для легковых автомобилей, полная масса 750кг

Описание товара

Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.



Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.



Прицепы для легковых автомобилей — это прицепы полной массой 750 кг./p>



Прицеп предназначен для транспортировки общехозяйственных грузов по дорогам с твердым покрытием.



Легковой прицеп подходит для использования вместе с любым автотранспортным средством, если его максимально допустимая масса меньше, либо равна аналогичному показателю сопряженного авто, которое относится к категории В.



Рама и борта выполнены из оцинкованной стали.

Количество осей: 1-2 шт.

Подвеска рессорная, под заказ можно изготовить резиножгутовую.

Легковые прицепы могут быть изготовлены как самосвального, так и несамосвального типа.



На прицепы этой серии устанавливаются надстройки от 1,5 м до 4 м.



По желанию заказчика бортовые легковые прицепы могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза, опорным колесом и т.д.