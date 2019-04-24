Прицепы для легковых автомобилей, полная масса 750кг

Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.
Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.
Прицепы для легковых автомобилей — это прицепы полной массой 750 кг./p>
Прицеп предназначен для транспортировки общехозяйственных грузов по дорогам с твердым покрытием.
Легковой прицеп подходит для использования вместе с любым автотранспортным средством, если его максимально допустимая масса меньше, либо равна аналогичному показателю сопряженного авто, которое относится к категории В.
Рама и борта выполнены из оцинкованной стали. Количество осей: 1-2 шт. Подвеска рессорная, под заказ можно изготовить резиножгутовую. Легковые прицепы могут быть изготовлены как самосвального, так и несамосвального типа.
На прицепы этой серии устанавливаются надстройки от 1,5 м до 4 м.
По желанию заказчика бортовые легковые прицепы могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза, опорным колесом и т.д.