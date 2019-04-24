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              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
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              Прицепы для легковых автомобилей, полная масса 750кг

              Телефон
              +78002500465
              Продавец
              Меткомплекс
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              Описание товара
              Важным направлением развития завода «Меткомплекс» является изготовление прицепов для легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

              Все прицепы сертифицированы по системе ГОССТАНДАРТА России.

              Прицепы для легковых автомобилей — это прицепы полной массой 750 кг./p>

              Прицеп предназначен для транспортировки общехозяйственных грузов по дорогам с твердым покрытием.

              Легковой прицеп подходит для использования вместе с любым автотранспортным средством, если его максимально допустимая масса меньше, либо равна аналогичному показателю сопряженного авто, которое относится к категории В.

              Рама и борта выполнены из оцинкованной стали.
              Количество осей: 1-2 шт.
              Подвеска рессорная, под заказ можно изготовить резиножгутовую.
              Легковые прицепы могут быть изготовлены как самосвального, так и несамосвального типа.

              На прицепы этой серии устанавливаются надстройки от 1,5 м до 4 м.

              По желанию заказчика бортовые легковые прицепы могут быть укомплектованы каркасом и тентом, алюминиевым откидным заездом, задними распашными воротами, кольцами крепления груза, опорным колесом и т.д.
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