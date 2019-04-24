Огнетушители оп, порошковые

Описание товара

ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

Проектирование

Огнезащитная обработка строительных конструкций

Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)

Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)

Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.

Техническое обслуживание

ОП-1 (з) ОП-2 (з) ОП-3 (з) ОП-4 (з) ОП-5 (з) ОП-8 (з) ОП-10 (з) ОП-35 (з) ВСЕ (ОП-50) ОП-70 (з) ВСЕ (ОП-100)



