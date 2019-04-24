Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 24.04.2019
              600

              Огнетушители оп, порошковые

              Телефон
              +(4822)344489
              Продавец
              Пожтехника-Сервис
              0
              Описание товара

               ООО «Пожтехника-Сервис» образовано в 1995 году для осуществления поставок средств пожаротушения и оказания услуг в области противопожарной безопасности.

               

              Проектирование

              Огнезащитная обработка строительных конструкций

              Монтаж автоматических систем охранно-пожарной сигнализации (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)

              • Монтаж автоматических систем пожаротушения(в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
              • Монтаж систем видеонаблюдения и контроля доступа (в т.ч. проектирование, тех. обслуживание)
              • Монтаж внтутренних телефонных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
              • Монтаж компьютерных сетей (в т.ч. тех. обслуживание)
              • Монтаж звукового и светового оборудования (в т.ч. тех. обслуживание)
              • Комплектация объектов средствами пожаротушения под ключ.
              • Техническое обслуживание
              • ОП-1 (з) ОП-2 (з) ОП-3 (з) ОП-4 (з) ОП-5 (з) ОП-8 (з) ОП-10 (з) ОП-35 (з) ВСЕ (ОП-50) ОП-70 (з) ВСЕ (ОП-100)


              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store